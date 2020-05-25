Игрок соперника сборной Украины на Евро-2020 тайно переболел коронавирусом

Полузащитник “РБ Лейпиг” и сборной Австрии Марсель Забитцер в апреле переболел коронавирусом, но об этом стало известно только сейчас.

Об этом сообщает Bild.

По данным источника, футболист перенес болезнь, находясь дома на самоизоляции. В клубе знали о заболевании игрока, но данную информацию предпочли не разглашать. Хавбек уже вернулся на поле и забил гол в матче чемпионата Германии.

В нынешнем сезоне 26-летний Забитцер провел за “РБ Лейпциг” 37 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.

Напомним, что Австрия является одним из соперников сборной Украины на чемпионате Европы-2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Вторым соперником украинцев является сборная Нидерландов, третий – пока не определен.

Ранее сообщалось, что российский футболист попал в больницу из-за пневмонии, которая вызвана коронавирусом.