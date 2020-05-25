Игрок соперника сборной Украины на Евро-2020 тайно переболел коронавирусом

Полузащитник “РБ Лейпиг” и сборной Австрии Марсель Забитцер в апреле переболел коронавирусом, но об этом стало известно только сейчас.
Об этом сообщает Bild.
По данным источника, футболист перенес болезнь, находясь дома на самоизоляции. В клубе знали о заболевании игрока, но данную информацию предпочли не разглашать. Хавбек уже вернулся на поле и забил гол в матче чемпионата Германии.
В нынешнем сезоне 26-летний Забитцер провел за “РБ Лейпциг” 37 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.
Напомним, что Австрия является одним из соперников сборной Украины на чемпионате Европы-2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Вторым соперником украинцев является сборная Нидерландов, третий – пока не определен.
Ранее сообщалось, что российский футболист попал в больницу из-за пневмонии, которая вызвана коронавирусом.