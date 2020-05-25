Ехал на “супер-задание”: в Киеве засекли наглого водителя со служебными номерами

В Киеве водитель автомобиля со служебными номерами пытался объехать пробку, заехав на трамвайные пути, но застрял в яме.

Соответствующее фото опубликовали на Facebook-странице “Киев Оперативный”.

Инцидент произошел на улице Кирилловской.

“Могли ехать на какой-то супер-мега служебное задание или просто лень стоять со всеми? Киев, любимая яма на Кирилловской“, – подписал фото автор публикации.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве водитель с нарушением правил дорожного движения пытался пересечь бордюр, однако автомобиль застрял.

Кроме того в сети обсуждали фото странной парковки машины – водитель оставил свой автомобиль таким образом, что он буквально перекрыл спуск в метро.