Люди чувствуют себя в опасности: как провалы силовиков подрывают доверие к власти

Из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к полиции, многие украинцы сейчас чувствуют себя в опасности и ищут какие-то механизмы самозащиты.

Об этом говорится в материале “источника”.

Известный украинский оперативник, основатель криминальной разведки Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Валерий Кур рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются люди.

“Большинство людей сейчас чувствуют себя в опасности, им нужны какие-то механизмы самозащиты. Люди погибают, а чиновники на себя не берут никакой ответственности. У полиции сейчас чрезвычайно низкий уровень доверия. Псевдореформа себя дискредитировала. Например, сейчас люди в Киевской области не могут оформить себе разрешение даже на охотничье ружье – соответствующая служба объявила, что до 22 июня не будет работать. Значит человек пойдет на черный рынок“, – говорит бывший основатель уголовной милиции.

Валерий Кур считает, что МВД победило преступность после “лихих” 90-х и само стало “драконом”.

“После 2014 года оно стало самым мощным, подгребло под себя все активы. Сейчас в прокуратуре и СБУ удалось изменить ситуацию, а руководство МВД тормозит изменения и отбрасывает тень на всю правоохранительную систему. С точки зрения профессионализма, украинская полиция работает ненамного хуже, чем полиция в Испании. Но наши раскрывают по принципу – только дай задание, и посадят кого угодно“, – отметил он.

При этом Кур отмечает, что не видит сейчас резкой деградации общества, “но в сознании общества происходит постепенно мысль о том, что правовое государство не сложилось”.

“Когда люди видят, что такие резонансные дела, как убийство Павла Шеремета, не расследуются, начинает проявляться правовой нигилизм, безразличие ко всему. Это худшая форма демократического правления. Вертикаль власти становится слабее во всех выражениях. У нас ведется борьба с внешним противником, а качество отдачи силовых органов, получающих огромные деньги, становится все ниже. Потому у всех появляется желание отомстить государству“, – констатировал он.

Детальнее читайте в материале “источника” Гибель нардепа, насильники в погонах и бойня под Житомиром: почему работа МВД вызывает все больше вопросов.