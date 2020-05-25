Дело Шеремета: суд принял новое решение по подозреваемому ветерану АТО, видео

Печерский суд Киева оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster) под стражей до 23 июля.

Такое решение принял суд на заседании в понедельник, 25 мая, которое транслировалось на Youtube-странице Судебной власти Украины.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора и продлил арест на 2 месяца до 23 июля. В то же время суд отказал в выдаче Антоненко на поруки, хотя было несколько желающих.

“Продлить до 23 июля 2020 года включительно, в виде содержания под стражей Антоненко Андрея Сергеевича“, – заявил судья Виталий Писанец.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, в чем именно обвиняют главных фигурантов дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.