Украина потеряла Усика и Ломаченко: ветеран АТО высказался о скандальных украинских боксерах

Ветеран АТО и тренер по фри-файту Валерий Чеботарь поделился мнением об украинских боксерах Александре Усике и Василии Ломаченко, которые регулярно попадают в скандалы из-за России.

Слова Чеботаря приводит “источник” со ссылкой на “Новую тернопольскую газету”.

“Мы потеряли Ломаченко и Усика. Они всегда были украинцами, если почитать их интервью, отслеживать их взгляды – это были нормальные проукраинские ребята. Агрессор отвоевал их у нас, как ранее отобрал Крым и Донбасс. Для чего? Ответ очевиден, потому что такие спортсмены являются чрезвычайной ценностью в идеологическом плане. Когда украинский Усик с волосами был кумиром, то нашим врагам нужно было что-то делать, чтобы такого не было. И они этого добились”, – сказал Чеботарь.

Ранее сообщалось, что телеведущий Игорь Кондратюк подверг жесткой критике Усика. Также боксера раскритиковала бывшая народный депутат Украины Ирина Фарион.