В Италии внезапно умер молодой футболист: подробности трагедии

В столице Италии Риме в возрасте 21 года скончался камерунский футболист Джозеф Буассе.

Об этом сообщает пресс-служба римского клуба “Рома” в Twitter.

Причиной смерти стал сердечный приступ.

Буассе приехал из Камеруна в Рим в возрасте 16 лет. Из-за мошенника он остался без денег и документов и был вынужден обратиться в центр помощи беженцам. Благодаря этому он попал в любительскую команду. В одном из товарищеских матчей его заприметили скауты “Ромы”. В 18 лет Буассе подписал контракт с титулованным итальянским клубом. Ему так и не удалось пробиться в основной состав, зато африканец потренировался с такими звездными игроками, как Франческо Тотти, Эдин Джеко, Даниэле Де Росси и другими. Последним клубом камерунца была румынская “Университатя”, в которую он перешел в 2020 году.

Ранее сообщалось, что бывший французский футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.