Маски больше не нужны? В Польше заявили о важной победе над коронавирусом

В Польше впервые с начала эпидемии коронавируса за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от осложнений COVID-19.

Об этом сообщает RMF24.

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 148 человек, что существенно меньше, чем в среднем на прошлой неделе.

По словам представителя министерства здравоохранения страны, коэффициент воспроизводства вируса, который демонстрирует, сколько в среднем человек инфицирует один больной, сейчас превышает 1 только в Силезском воеводстве.

С начала эпидемии, в Польше зарегистрировано 21 440 случаев заражений коронавирусом. 996 человек умерли, выздоровели – около 9300.

По словам министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского, в ближайшие дни Польша может отменить “масочный режим” на улице, который действовал в стране с 16 апреля. Однако его могут сохранить в регионах, где коэффициент воспроизводства COVID-19 равен или превышает 1.

Как сообщал “источник” о полной победе над коронавирусом заявила первая страна в Европе – Черногория. Там уже 20 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания.