В Киеве произошел пожар в коронавирусной больнице: людей эвакуировали, фото

В Киеве в понедельник, 25 мая вечером, произошел пожар в Александровской больнице на ул. Шелковичной 39/1, где лечат больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила прес-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что возгорание произошло в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже. В 18:56 пожар был ликвидирован. Огнем поврежден электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.

“Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС выведены на свежий воздух 15 человек“, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, утром 24 мая в Киеве на улице Льва Толстого, 57, прямо под теплотрассой произошел серьезный пожар: прямо возле многоэтажек загорелись строительные домики.

Также сообщалось, что в воскресенье, 17 мая, на улице Симиренко в Киеве в одной из квартир жилого дома произошел пожар.