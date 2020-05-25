Российский спортсмен получил серьезнейшее наказание за употребление допинга

Российский легкоатлет Вадим Улижов наказан четырехлетней дисквалификацией за употребление допинга.

Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

В допинг-пробе спортсмена обнаружены запрещенные вещества. Все результаты Улижова, показанные с 7 января 2020 года, подлежат аннулированию.

43-летний Улижов является бегуном на длинные дистанции.

Напомним, что в 2016 году бывший директор российского “Антидопингового центра” Григорий Родченков рассказал о существовании в России государственной допинговой программы, направленной на завоевание медалей российскими спортсменами. Россиянам было запрещено участвовать и принимать у себя крупнейшие спортивные состязания.

Ранее сообщалось, что футболист “Динамо” и сборной Украины получил длительную дисквалификацию за употребление допинга.