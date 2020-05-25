Дождь усилится: жителей Киева предупредили об опасности

Вечером в понедельник, 25 мая, синоптики прогнозируют, что дождь в Киеве до 21:00 станет значительным, погодные условия в столице достигнут 1 уровня опасности.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает КГГА.

“До 21:00 25 мая дождь достигнет критерия значительный (I уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что в “Киевавтодоре” готовы ликвидировать последствия непогоды 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

Как ранее сообщалось, в начале мая на Киев обрушился мощный ливень, который даже затопил некоторые станции метро.

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