Идеальный удар, под флаг: Усик попробовал себя в новом виде спорта, видео

Украинский боксер Александр Усик успешно попробовал себя в гольфе.

Видео спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

После одного из ударов голос за кадром похвалил боксера: “Идеальный удар, под флаг”.

Пользователи сети тоже положительно оценили новое увлечение Усика, отметив, что он играл в разных по цвету кроссовках.

“А тапки разные по феншую надел? Добра тебе, Саня!”.

“Прицельно”.

“Александр, у Вас кроссовки разного цвета! Матерь Божья! Или то так надо?”.

“Александр, что кроссовки разные, может скинемся на одинаковые? Шутка”.

“Добрый, позитивный и уважительный боксер, респект тебе братан. Салам из Турции”.

“Святой отец, ты хоть смотри куда мячик летит”.

“Саша, брат, ты должен быть чемпионом в супертяжелом весе, ты лучший”.

“Ногу не до конца поворачивает с корпусом”.

“Тот момент, когда спецом одели кроссовки разного цвета, чтобы еще лучше запомнил, какую ногу поворачивать во время удара и все равно не помогло”.

“На шариках можно подписи делать типа: Грицай”, – пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что Усик зажигательно станцевал с певицей Ольгой Поляковой.