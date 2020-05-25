В одном из украинских городов забили тревогу после ослабления карантина

В Винницкой области после ослабления карантина начала расти динамика заболеваемости коронавирусом, показатель инцидентности вырос с 9 до 11 единиц.

Об этом сообщает сайт Винницкого городского совета.

Как сообщил директор департамента здравоохранения городского совета Александр Шиш, на момент введения адаптивного карантина (21 мая), показатель инцидентности по городу был 26 а по области – 9. И это позволило Кабинету Министров включить Винницкий регион в число тех, где может быть применен адаптивный карантин.

“По состоянию на воскресенье, мы видим, что в городе увеличивается количество новых случаев. И если такая динамика будет продолжаться, то мы перейдем за “красную черту” показателя инцидентности. На сегодня он уже 11. То есть, за три дня мы набрали аж две единицы“, – отметил Александр Шиш.

По состоянию на 25 мая, в Виннице лабораторно подтверждено уже 514 случаев инфицирования COVID-19.

Отметим, инцидентность – это общее количество новых случаев COVID-19 по последние 7 дней на 100 тыс. населения. Ее показатель должен составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения.

Чиновник добавил, что в Виннице одни из самых низких показателей по летальности от коронавирусной инфекции. По количеству тех, кто выздоровел, винницкий регион – имеет одни из лучших показателей по Украине.

“Вместе с тем, город продолжает демонстрировать стремительный рост количества новых случаев заболевания. Через две недели после майских праздников количество тех, кто болеет стремительно начинает преобладать над численностью тех, кто выздоровел“, – констатировал Шиш.

Как сообщал “источник”, с 1 июня в Киеве планируют начать новый этап ослабления карантина.