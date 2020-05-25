Экзамены будут: названа дата и условия проведения сессий в вузах

Проведение экзаменационных сессий в учреждениях высшего образования Украины возможно с 1 июня в группах не более 10 человек и с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

Об этом в в эфире телеканала “Украина 24” заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

“Что касается проведения экзаменационных сессий. Да, с 1 июня это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 лиц. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС“, – сказала она.

Мандзий уточнила, что если показатели в области позволят ослаблять карантинные мероприятия, это будет означать, что с 1 июня в учреждениях высшего образования можно будет продолжить образовательный процесс, в частности сдачу сессии.

“А также учреждения высшего образования по большей части готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно“, – добавила она.

Как сообщал “источник”, ранее в Министерстве образования и науки сообщили, что все даты проведения вступительной кампании в 2020 году сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации.