Тренер брал откаты: стало известно, что творилось в клубе Коломойского

Президент украинского клуба “Ингулец” Александр Поворознюк рассказал, что бывший главный тренер “Днепра” брал откаты с футболистов. В то время клуб принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому.

Слова функционера приводит “источник” со ссылкой на “Комсомольскую правду в Украине”.

“В истории c “Днепром” на месте Коломойского я бы поступил точно так же. Когда у тренера “Днепра”, не буду говорить имени, была зарплата четыре миллиона евро в год и когда он приглашал футболистов и брал откаты по 100 тысяч долларов с каждого игрока – это низко и подло. И когда президент клуба убрал этого тренера, он имел еще наглость требовать компенсацию за увольнение. Коломойский пошел на принцип. Если бы меня дурили на такие деньги, я поступил бы точно так же“, – сказал Поворознюк.

Скорее всего, речь идет об испанском тренере Хуанде Рамосе, который возглавлял “Днепр” с 2010 по 2014 год. После ухода он требовал от руководства клуба погасить задолженности по зарплате перед ним и его штабом. Клуб отказался платить и за это ФИФА несколько раз снимала очки с “Днепра”. В итоге клуб вылетел в Первую лигу, а затем после невыплаты еще ряда долгов был переведен во Вторую лигу.

Ранее сообщалось, что на заседании правительства приняты два решения в интересах Коломойского.