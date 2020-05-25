Светлана Лобода ответила на слухи о пластике лица и показала селфи без ретуши

Светлана Лобода, которой часто приписывают увлечение пластикой, решила ответить на слухи о недавней операции на лице. На личной странице в Инстаграм певица опубликовала селфи без ретуши, которое посчитала самым эффективным способом опровергнуть домыслы.

“Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши”, – написала она под снимком.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

По словам певицы, за время карантина “посвежеть и помолодеть” ей помог лишь полноценный сон. При этом Лобода напомнила и о таком нюансе, как гены.

“Спасибо родителям за гены. И ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам”, – добавила она в своем посте.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Под постом артистки собралось более 60 тыс. лайков. В комментариях певицу призывают игнорировать подобные домыслы. Наряду с этим некоторые фолловеры засомневались в искренности ее слов.