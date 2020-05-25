Введение квот на импорт удобрений ударит по аграриям и всем украинцам – глава АПР Слободяник

Введение квот на минудобрения нанесет удар по аграриям и простым украинцам.

Об этом в Facebook сообщил глава объединения “Агро-Продовольственная Рада” и глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник, пишет agronews.ua.

Рынку минудобрений Украины вновь угрожает монополизация: глава объединения “Агро-Продовольственная Рада” и председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник предупредил о последствиях.

“Видим очередную попытку монополизации рынка минеральных удобрений в угоду одному игроку якобы с “благими намерениями” защиты национального производителя. Делается это с помощью Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли, из-за введения квот”, – написал он.

Он рассказал, что в 2010 году группа OSTCHEM олигарха Дмитрия Фирташа с помощью денег “Газпромбанка” купила четыре частных производителя минеральных удобрений и смогла завести лояльный менеджмент на два государственных завода. Кроме того, были созданы искусственные барьеры для импорта удобрений в Украине. В результате компании Фирташа получили монополию на украинском рынке минеральных удобрений, и цена на удобрения в Украине была выше на 30-40%, по сравнению с соседними странами.

Несколько лет назад были сделаны первые шаги в либерализации рынка минудобрений. В частности, была отменена либерализация минеральных удобрений. Это привело к тому, что на рынке появились производители Турции, Болгарии, Польши, Литвы, Марокко и других стран. Это создало конкуренцию и уменьшило стоимость удобрений, а также себестоимость продукции.

“Мы не против поддержки отечественного производителя. Но такие шаги должны делать взвешенно, по установленному плану и с определенными мерами по модернизации украинских предприятий, производящих минеральные удобрения. В противном случае никто не гарантирует, что это не будет очередная выемка из карманов аграриев и конечных потребителей в угоду одной олигархической группе”, – комментирует Слободяник.

Объединение “Агро-Продовольственная Рада” и Всеукраинский конгресс фермеров призывают президента Владимира Зеленского, председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили и генерального прокуратура Ирину Венедиктову вмешаться в ситуацию.

Ранее стали известны подробности встречи аграриев с премьер-министром Денисом Шмыгалем на тему развития фермерства в Украине, услышала ли власть проблемы, которые беспокоят фермеров – позже стал известен результат встречи с премьером.