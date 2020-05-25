В Украине поймали мошенников, которые “впаривали” фейковые лекарства от коронавируса: фото и видео

СБУ разоблачила масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет, которые, как утверждали продавцы, якобы якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса.

Об этом сообщает прес-служба СБУ.

Отмечается, что организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок. Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность.

Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США. Сотрудники Службы совместно с Главным Управлением ДФС в Киеве также установили, что из-за продажи добавок и другой продукции дельцы уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал “источник”, ранее киберполиция разоблачила сеть мошенников, которые обманули около тысячи украинцев под предлогом продажи термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты.