В Польше разгорелся громкий скандал вокруг украинских огурцов: всплыли интересные детали

Известная сеть магазинов в Польше продавала украинские тепличные огурцы, выдавая их за польские.

Об этом сообщает TVP Info.

Управление в сфере конкуренции и защиты прав потребителей Польши начало производства против группы, которой принадлежит сеть магазинов Biedronka, за введение в заблуждение клиентов относительно страны происхождения фруктов и овощей.

Согласно жалобам потребителей, подтвержденных при контроле Торговой инспекции, в магазинах сети Biedronka на табличках появились ложные сведения о стране происхождения фруктов и овощей.

Оказалось, что магазины Biedronka продавали как польские тепличные огурцы из Украины, морковь из Бельгии и Нидерландов и капусту из Франции.

По словам главы антимонопольного управления Томаша Хростного, для граждан Польши страна происхождения фруктов и овощей – ключевая информация, которая может определить покупку того или иного продукта. Потребители все чаще руководствуются экономическим патриотизмом в своем выборе и охотно выбирают отечественные товары. Недостоверная информация в магазинах Biedronka может исказить их решение о покупке.

Более того, правительство Польши призвало своих граждан отдавать предпочтение польской продукции для поддержки местной экономики во время коронаровирусного кризиса.

За введение потребителей в заблуждение, группе, которой принадлежит сеть магазинов Biedronka грозит штраф в размере до 10% от годового оборота.

Как сообщал “источник”, в Польше смягчили условие прибытия заробитчан, касающееся необходимости пребывания в 14-дневном карантине после въезда на территорию страны, отменив его необходимость.