Леся, прекращай! Никитюк взволновала соцсети фото в прозрачной майке

Леся Никитюк в плетеной майке засветила завидную фигуру, восхитив поклонников и звездных коллег. 32-летняя телеведущая позировала в постели в соблазнительной позе, и взгляду публики открылись ее бедра, грудь и подтянутый живот.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

За стуки горячее фото набрало 169 тысяч лайков, а в комментарии к звезде пришли даже примерные семьянины.

“Леся, а с чем же ты теперь за хлебом ходишь?” – написал актер и телеведущий Андрей Бедняков. “С деньгами”, – отшутилась Никитюк, на что шоумен ответил: “В этом наряде можно и без денег, Лесь. Еще и икру принесешь домой. Я проверял”.

“Леся, что ты делаешь? Так нельзя, прекращай! Капец!” – восхитился Сергей Бабкин, сопроводив комментарий смайликами огоньков и цветов. “Пиши про меня песню!” – ответила ведущая.

“Очень горяча!” – не прошла мимо Маша Ефросинина, которой Никитюк предложила “передать майку и эстафету”.

Недавно Леся Никитюк призналась, что своей постройневшей фигурой обязана трем неделям интервального голодания. “Результат на лицо. Я бы сказала на живот”, – написала она в Instagram, опубликовав фото с идеальным пресом.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk