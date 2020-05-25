Известный российский футболист попал в больницу из-за коронавируса

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк госпитализирован в больницу из-за пневмонии, которая вызвана коронавирусом.

Об этом сообщила жена футболиста Мария Погребняк на своей странице в Instagram.

У футболиста диагностирована двухсторонняя пневмония и в данный момент он проходит курс лечения. Также коронавирусом заразилась вся семья игрока – жена и трое детей. Они находятся дома на самоизоляции с повышенной температурой и слабостью.

Россия занимает третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Официально в стране диагностировано 353 427 случаев. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 3 633 человека.

Ранее сообщалось о планах Путина после “победы” над коронавирусом в России.