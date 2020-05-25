Сколько стоило содержание принца Гарри и Меган Маркл – британский политик назвал огромную сумму

Бывший парламентарий и нынешний член Тайного совета Великобритании Норман Бейкер сообщил, что на обеспечение принца Гарри и Меган Маркл из средств налогоплательщиков было выделено 53 млн долларов. Изучив финансы пары, советник королевы также рассказал Daily Mail, что счета продолжают поступать даже после переезда Гарри и Меган в США.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Дороже всего налогоплательщикам обошлась свадьба Гарри и Меган в 2018 году. По словам Бейкера, она стоила $ 40,8 млн, из которых пара лично внесла всего $ 2,4 млн. Больше всего средств ($ 35 млн) ушло на безопасность, но раскошелиться пришлось также на систему звукового оповещения, флаги, плакаты, барьеры для толпы и другие важные атрибуты массового мероприятия.

После свадьбы пара собиралась переехать в апартаменты в Кенсингтонском дворце, но после ремонта стоимостью $ 1,7 млн Гарри и Меган решили жить в другом месте. Королева подарила им Фрогмор-коттедж, на ремонт которого ушло еще $ 2,9 млн. Семья прожила в нем меньше 6 месяцев, после чего отправилась в Канаду. “Пара заявила, что возместит расходы на ремонт коттеджа. Они предлагали выплачивать по $ 22 тыс, а значит им потребуется больше 10 лет, чтобы окупить затраты на ремонт – и это без процентов или какого-либо текущего обслуживания”, – написал Бейкер в колонке для Daily Mail.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Британским налогоплательщикам также пришлось оплачивать персонал Гарри и Меган, включая PR-команду, офисных работников, секретарей и юристов. За 2 года на это ушло $ 2, 2 млн. В $ 1,2 млн Бейкер оценил расходы на путешествия, включая частные рейсы, которыми Меган и Гарри пользовались несколько раз.

Политик также указал на огромные расходы на безопасность королевской семьи. По его словам, до марта 2020 года Гарри и Меган потратили на охрану $ 8,5 млн. “Гораздо дороже обеспечить индивидуальную охрану в незащищенном месте за пределами Лондона, например, в Фрогмор-коттедже, чем в Кенсингтонском дворце”, – пишет Бейкер.

По слухам, Гарри и Меган также получают около 2,5 миллионов долларов в год от принца Чарльза и его герцогства Корнуолл. “Чарльз может классифицировать эту надбавку Гарри как бизнес-расходы, которые не облагаются налогом. Это означает, что государственный кошелек продолжит поддерживать Гарри до тех пор, пока Чарльз будет использовать этот подход к финансированию сына”, – отметил Бейкер.

Меган Маркл проиграла первый суд против таблоидов, опубликовавших ее письмо отцу. Герцогиня борется с желтой прессой, которая нарушила ее право на неприкосновенность частной жизни.