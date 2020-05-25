“Марионетки, которые ни на что не влияют”: эксперт прокомментировал недавние ультиматумы НВФ “ЛДНР”

Военный обозреватель Михаил Жирохов считает, что угрозы боевиков “ЛДНР” о “наступлении” – это не более чем информационный пузырь.

Об этом он рассказал в комментарии “Апострофу”.

“Два оккупационных корпуса, находящиеся в ОРДЛО – это не более чем ширма для регулярных российских войск. Никаких наступательных возможностей у них нет. Это просто “мясо”. У них нет ни службы мобилизации, ни резервистов. То есть весь их наступательный порыв кончится через 3-4 дня. Люди, которые находятся сейчас в ОРДЛО с оружием в руках – это марионетки, которые ни на что не влияют.

Тем более, что никаких военных маркеров будущего наступления нет. Во-первых, России сейчас невыгодны какие-то боевые действия. Во-вторых, для начала необходимо подвезти определенное количество боеприпасов, горюче-смазочных материалов, провести ротацию, войска должны выдвинуться на определенные позиции. Не бывает такого, как в советских фильмах, где наступление начиналось по щелчку пальцев маршала Жукова. К примеру, российское вторжение в августе 2014 года готовилось два месяца. А сейчас даже локальная операция отслеживается. Буквально пару дней назад над Донбассом “висел” американский беспилотник. Если бы присутствовали предпосылки к наступлению, мы бы тоже узнали о том, что артиллерия выдвигается на определенные позиции”, – считает эксперт.

По мнению Михаила Жирохова, провокационные заявления НВФ означают, что Кремль дал команду обострить ситуацию и поставить лидера украинского государства в неудобное положение.

“Сейчас происходят вещи, которые для России неприемлемы. Например, то, что наша делегация предъявила российские паспорта представителей ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Это означает конец “Минска” и всех договоренностей. Это противоречит позиции России, которая отказывается от статуса стороны конфликта.

Теперь же, когда Украина решила приглашать в ТКГ переселенцев, в ОРДЛО решили показать, что существуют люди, способные принимать решения независимо от Москвы и с ними нужно договариваться. Это еще один способ давления на Киев, для того, чтобы вывести его на прямой диалог с боевиками. Это, как любит говорить Путин, многоходовочка, чтобы усадить представителей Киева и террористов за один стол. Не знаю, пойдет ли на это Зеленский. Но он прекрасно понимает, что падение рейтингов, особенно в армии, будет иметь для него негативные последствия”, – отмечает Михаил Жирохов.

Вместе с тем, военный обозреватель считает, что совсем игнорировать заявления НВФ не стоит.

“К сожалению, впереди у Зеленского очень большие вызовы. Я считаю, то где-то к августу этого года в России сложится тяжелейшая финансовая ситуация из-за низких цен на нефть и коронавируса. И чтобы удержать власть, Путину может понадобится “маленькая победоносная война”. И нас может ждать серьезное обострение на Донбассе. Радует, что у командования есть понимание ситуации. Министр обороны принял решение, что с первого июля на три месяца призовут “пиджаков” – людей, которые получили военное образование в гражданских вузах. Это офицерский состав, которого не хватает сейчас в армии. Но это небольшой маркер понимания ситуации, и я надеюсь, что у военных есть план “Б” на случай обострения”, – резюмировал эксперт.