Легендарный боксер назвал место Ломаченко среди лучших в мире

Легендарный боксер Оскар де ла Хойя выразил мнение, что украинец Василий Ломаченко входит в тройку лучших боксеров в мире на данный момент.

Слова де ла Хойи приводит IBTimes.

“На первое место я поставлю Сауля Альвареса, исходя из того, с кем он проводит бои. Он – единственный боксер, который дерется с самыми сильными соперниками. И он не спрашивает, сколько ему заплатят за бой. Ему интересно драться с лучшими.

Второе-третье место делят Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко. У Теренса есть все необходимые данные, чтобы стать суперзвездой. Что касается Ломаченко, то он способен добиться успеха в еще одной весовой категории”, – сказал де ла Хойя.

В настоящее время 32-летний Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям трех крупнейших боксерских организаций. Чтобы стать абсолютным чемпионом мира украинцу нужно победить американца Теофомо Лопеса. Бой должен был состояться 30 мая, но поединок отменили из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в команде Ломаченко не отказываются от боя с Лопесом.