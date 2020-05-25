Обіцянка цяцянка: обещанных выплат шахтеры в ОРЛО так и не получили

До 25 мая шахтерам “Никанор-Новой” (временно оккупированный г. Зоринск, Перевальский район) обещали погасить всю задолженность по заработной плате. Однако, НВФ свое слово не сдержали. Напомним, что данная шахта подпадает под “сухую консервацию”, а перед ее работниками оккупанты накопили многомесячные долги по заработной плате. Именно это в конце апреля привело к шахтерскому бунту в городе, который длился шесть дней: более 50 горняков отказывались подниматься на поверхность.

Чтобы подавить протестные настроения, оккупанты из 20-ти месячной задолженности погасили долги за два месяца. Остальное обещали погасить до 25 мая. Однако, как пишет “Луганский инсайд”, воз и ныне там.

“С момента прекращения забастовки 5 мая, не было сделано ни одной выплаты (5 мая, в день прекращения забастовки, шахтерам перечислили 2-х месячную задолженность за октябрь и ноябрь). Более того – источник с шахты сообщает, что им уже и не обещают выплачивать задолженности. Эта тема вообще не поднимается”, – сказано в сообщении.

Кстати, одним из условий прекращения протеста работников было сохранение “Никанор-Новой” как работающей шахты. Однако, просьбы как горняков, так и жителей Зоринска, на оккупантов не подействовали.