КПВВ на Донбассе: график работы меняется, но карантинные ограничения в силе

Согласно распоряжению Командующего операции объединенных сил с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на летний график работы – с 6.00 до 20.00.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

В то же время, в связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать.

Пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего объединенных сил при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера. Однако, наличие важных жизненных обстоятельств и положительного решения командующего объединенных сил на пропуск, не гарантирует пересечения линии разграничения. Поскольку российские наемники блокируют такие попытки и разворачивают граждан в так называемую «серую зону».

Последний такой случай имел место сегодня, 25 мая. Через КПВВ «Станица Луганская», по отдельному решению командующего объединенных сил, на выход в ВОТ пограничники оформили гражданку Украины. Через некоторое время военнослужащие Луганского пограничного отряда уже обеспечивали возвращение женщины на контролируемую территорию. При попытке пересечения линии разграничения в сторону ВОТ Украины нашу соотечественницу остановили пророссийские боевики и заставили уходить без объяснения причин.

Кроме того, вчера в КПВВ «Новотроицкое» обнаружено нарушителя самоизоляции. Пограничники во время беседы с лицом, которое намеревалась следовать на временно оккупированную территорию Украины, установили, что мужчина на днях приехал из Польши. С прибытием на Родину украинец установил мобильное приложение «Действуй дома» и обязался находиться на самоизоляции. Нарушителя передано представителям Нацполиции для составления дела об административном правонарушении.