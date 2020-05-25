“Марковский рынок” начал работу «ярмарочной торговли»

С 21 мая 2020 года КП «Марковский рынок» Марковского поселкового совета начало работу «ярмарочной торговли».

Об этом сообщает пресс-служба Марковской ОТГ.

Согласно постановлению МЗ Украины № 14 от 27.04.2020 и ее многочисленных дополнений, были выполнены все необходимые требования по открытию розничной продуктовой торговли.

График работы рынка: понедельник – пятница с 7:30 до 13:00, четверг с 5.30 до 13.00; выходной; суббота, воскресенье.

Посетителей просят соблюдать требования карантинного режима.