В России мужчина жестоко убил подругу и катал тележку с трупом по улице: фото и видео

В Санкт-Петербурге (РФ) таксист целый час катал труп убитой им подруги по району, пытаясь спрятать его.

Об этом сообщает Telegram-канал “Бушующий мир”.

“Вчера во второй половине дня 25-летний таксист Филипп Григорьев около часа катал по району тело убитой подруги, погрузив его в строительную тележку. Между влюбленными произошла ссора и в порыве гнева парень задушил сожительницу. После убийства он решил спрятать труп“, – отмечается в сообщении.

Лучшего варианта, кроме как погрузить тело убитой партнерши в тележку и пойти вместе с ним по району в поисках подходящего места для сокрытия, таксист не нашел.

После часа бесплодных попыток спрятать труп Григорьев оставил его на 12-м этаже жилого дома на Голландской улице.

В полицию о случившемся сообщил друг таксиста, после чего мужчину задержали.

Как сообщал “источник”, ранее в России мужчина убил и съел трех человек, с которыми был знаком.

Также ранее в российском городе Мурманск школьник убил 8-летнего ребенка и бездомного.