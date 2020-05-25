Киево-Печерскую Лавру открыли после карантина: первые фото

В сети появились фото из Киево-Печерской Лавры, вход в которую больше не охраняет полиция, теперь войти на территорию может любой желающий.

Об этом сообщает “Pavlovsky news” в Telegram.

“С 25 мая 2020 Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра открыта для молитв и посещений”, – говорится на сайте Киевской Митрополии УПЦ.

Отметим, что на самом деле храмы пока закрыты и в администрации настоятеля пока не знают, когда начнутся открытые службы.

Также ворота на замке на входе в центральную часть Лавры, куда раньше можно было попасть, купив билет.

Отметим, 13 апреля по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин.

Как сообщал “источник”, в Украине резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом – за прошедшие сутки зафиксировано только 259 новых случаев.

Напомним, что лидерами по количеству заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, по данным Министерства здравоохранения Украины, стали Черновицкая и Львовская области, а также город Киев.