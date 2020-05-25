Возле Мелового задержали нарушителя с пятью паспортами

Вчера на Луганщине около границы с Россией обнаружили нарушителя с недействительными документами Украины и России.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

Вблизи поселка Меловое пограничный наряд остановил для проверки документов мужчину. Он предоставил три паспорта, выданные на разные имена одному и тому же лицу с одинаковой датой рождения: внутренний паспорт гражданина Украины и два загранпаспорта гражданина РФ. Для установления личности задержанного, мужчина предоставил правоохранителям еще два паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые также выданы на различные установочные данные. Они находились у него дома.

Проверив паспортные документы правоохранители установили, что все паспорта настоящие и были получены гражданином после изменения несколько раз фамилии и имени.

Установив личность мужчины пограничники привлекли к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима. Ведь он находился в приграничье с документами, выданными на измененные имя и фамилию. После этого нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции для принятия по нему правового решения по компетенции.