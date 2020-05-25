В Киеве прощаются с загадочно погибшим нардепом Давиденко: первые фото и видео

В Киеве, в больнице “Феофания”, прощаются с трагически погибшим нардепом Валерием Давиденко.

Об этом сообщает “Pavlovsky news” в Telegram.

На фото и видео, которые появились в сети, видно, что попрощаться с нардепом приехало много чиновников, народных депутатов и родственников.

Возле входа на территорию больницы – много охраны, никого постороннего туда не пускают. Журналистам тоже запретили вход.

Очевидцы заметили, что проводить Давиденко в последний путь приехал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Нардеп погиб в субботу, 23 мая, его теле нашли в туалете его собственного офиса. Следствие рассматривает две основные версии – самоубийство и убийство.

Подробнее о версиях следствия и гибели нардепа читайте в материале нардепа: Открытое окно и “тайна” с пистолетом: что известно о гибели нардепа Давиденко в Киеве.