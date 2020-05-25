Погода на Луганщине: ожидаются дожди с грозами

Завтра, 26 мая, в Луганской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дождь, днем кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-10 0 тепла, днем 14-16 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

27.05 Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-9 0 тепла, днем 16-21 0 тепла.

28.05 Облачно с прояснениями. Дождь, днем кратковременный дождь. Местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12, утром и днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 20-25 0 тепла.

29.05 Облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 19-24 0 тепла.

30.05 Облачно с прояснениями. Ночью сильный дождь, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 10-15 0 тепла, днем 17-22 0 тепла.