В Днепре возобновили работу метро: названы условия

В Днепре в понедельник, 25 мая, с 15:00 возобновили работу метро, при этом утром метрополитен еще не работал из-за неразберихи с ослаблением карантина.

Об этом в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов.

“Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция. Метро запускаем сегодня в 15-00“, – написал он.

Как сообщал “источник”, в понедельник, 25 мая, в Киеве открылось метро в рамках ослабления карантинных мер правительства. В столичном метрополитене пока не проверяют температуру на входе, а полиция выдает маски тем, у кого их нет.

Также утром 25 мая в первый день возобновления работы метрополитена в Харькове пассажиры образовали толпу возле входа на одну из станций.