Смерть соратника Мозгового в “СИЗО” Луганска: стали известны подробности

24 мая в “СИЗО” временно неподконтрольного Луганска был найден мертвым экс-“заместитель командира НВФ “Призрак” Александр Костин.

Называющий себя “казачьим атаманом” Александр Конкин на своей странице в соцсети заявил, что Костин был убит.

При этом в телеграмм-канале “Луганский инсайд” сообщается, что Александр Костин болел, а в “СИЗО” положенную медицинскую помощь ему не оказали.

“Из-за карантина “Август” был помещен в одиночную камеру. Он был человеком нездоровым — у него был сахарный диабет — а должного лечения ему в СИЗО не оказывали. По имеющимся данным в крайнее время у него было 2 сердечных приступа. Вчера у него случился очередной приступ, в результате чего он скончался” – сказано в сообщении.

Напомним, что Александра Костина, создателя НВФ “Призрак” (отдельный механизированный батальон “Август”), арестовали в августе 2018 года. Позже на временно неподконтрольной территории Луганской области так называемый “суд” дал 14 лет тюрьмы боевику за разбой и мародерство в 2014 году.

В аналогичных преступлениях обвинял и главаря бандформирования “Призрак” Алексея Мозгового, но дело было закрыто в связи со смертью последнего.

В частности, их обвинили в организации нападения на семью антрацитовского бизнесмена, когда он с женой и малолетней дочерью в ночь с 8 на 9 мая 2014 года перевозил на авто крупную сумму денег.