Угрожали закопать в лесу: что известно о “копах”, поглумившихся над девушкой под Киевом, фото

В городе Кагарлык Киевской области полицейские в участке насиловали девушку и пытали мужчину, в Государственном бюро расследований начали расследование происшествия.

Об этом сообщает издание “Страна”.

Так, врачи местной больницы сообщили в полицию о пациентке со следами побоев и сексуального насилия. Она заявила врачам, что это с ней сделали полицейские.

ГБР начало расследование, были задержаны двое полицейских, их уволили со службы. Как сообщили в бюро, задержанные – оперативник и начальник сектора в полиции Кагарлыка. Они пытали женщину, которая проходила свидетелем. При этом ее не задерживали, а просто доставили в отделение. Согласно версии следствия, ей надевали противогаз и душили, стреляли из табельного оружия у нее над головой. После этого несколько раз изнасиловали. Там же пытали мужчину, который проходил по тому же делу.

“Правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. Потерпевший получил переломы ребер и носа”, – сообщили в ГБР.

Задержанным ГБР готовит подозрение по статьям 152, часть 1 (изнасилование), 127 (пытки) и 365, часть 2 (превышение служебных полномочий с применением насилия).

В то же время, как рассказал журналистам источник в аппарате полиции, сотрудник превенции и участковый пришли к местной жительнице из социально незащищенной семьи, которую ранее привлекали за кражи. Девушку отвезли в отделение. Закрыв кабинет, полицейские избили ее и насиловали по очереди, причем каждый из них помогал коллеге удерживать руки жертвы. Как сообщила потерпевшая также в ходе пытки они потребляли алкоголь и пытались напоить задержанных. Между изнасилованиями полицейские избивали девушку и угрожали ей смертью, что отвезут в лес и закопают. Мужчине также угрожали изнасилованием.

“К краже девушка не имела отношения, полицейские просто пытались закрыть “глухарь” и повесить кражу на нее”, – пояснил источник.

Также журналисты уточнили имена подозреваемых копов – это якобы Николай Кузив, бывший ветеран АТО 35 лет, и 29-летний оперативник Сергей Сулима.

Кузив якобы воевал на Донбассе, после чего был начальником уголовного розыска Левобережного района Мариуполя. Женат, двое детей, его отмечали за примерную службу. О втором фигуранте известно, что он женат, никаких отличий не имеет.

Как сообщал “источник”, ранее в полиции рассказали о задержании двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции в Киевской области по подозрению в изнасиловании девушки.