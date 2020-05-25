Пассажиров ждут “сюрпризы”: когда и как будут запускать маршрутки в Киевской области

Пригородные маршруты в Киевской области не смогут возобновить работу со 100% транспортным составом, так что пассажиров после ослабления карантинных ограничений с 26 мая ждут “сюрпризы”.

Об этом в комментарии “источнику” сообщил генеральный директор предприятия по пассажирским перевозкам “Трансгруп” Владимир Назаренко.

“На данный момент предприятия готовы, но на маршруты выйдет около 70% транспортного состава. Это связано с тем, что водителям из области будет сложно добраться до работы или они уже нашли другую работу”, – отметил Назаренко.

По его словам, перевозчики удивлены рекомендациями власти по соблюдению количества пассажиров в транспортном средстве.

“Нам предлагают перевозить такое количество пассажиров, сколько сидячих мест. Странно, что в метрополитене ограничений нет, дистанцию никто не держит. Мы будем просить власть снять это правило”, – сообщил Назаренко.

Он также уточнил, что поднимать цены перевозчики не планируют.

“Предприятие получило убыток в 480 тыс. гривен за период карантина и простоя. Покрывать эти убытки за счет повышения цен на проезд не будут. Для покрытия нужно увеличить цены вдвое, а на это никто не пойдет”, – резюмировал Назаренко.

Как сообщал “источник”, 26 мая в Киевской области произойдет ослабление карантинных ограничений – будут разрешены регулярные и нерегулярные пассажирские автоперевозки в городах, на междугородном и областном уровнях, количество пассажиров – по числу сидячих мест, обязателен масочный режим.

Как сообщал “источник”, в Украине резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом – за прошедшие сутки зафиксировано только 259 новых случаев.