Наташа, вставай! Сеть взорвали фотожабы на открытие метро в Киеве

Сеть взорвали фотожабы на открытие метро в Киеве.

Соответствующие картинки размещены в Facebook-аккаунтах “Киев автомобильный” и “Баба і кіт”.

На первой картинке – пассажиры метро, сидящие за столом прямо в вагоне с подписью: “Киевляне в первый день открытия метро”.

На второй картинке – главный герой известного сериала “Альф” смотрит в камеру сверху вниз и говорит: “Наташа, вставай! Их тут много!”.

Мем с Наташей и котами стал одним из самых популярных этой весной. “Наташа” — абстрактный персонаж, на которого смотрят коты сверху вниз, будят свою хозяйку, сообщая ей свои требования и последние новости.

Как сообщал “источник”, 25 мая в Киеве и Харькове открылось метро после карантина. В Днепре метро пока не возобновило работу.