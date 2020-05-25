В Нацполиции появился тайный департамент: чем он будет заниматься

В Нацполиции появился Департамент защиты интересов общества и государства, однако неизвестно чем он будет заниматься.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В полиции сообщили, что информация о новом департаменте является служебной и засекреченной от общества.

Напомним, что в прошлом году правительство расформировал Департамент защиты экономики Нацполиции. Это было сделано с громкими заявлениями о том, что полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса.

“Как нам, гражданам, узнать, что такое “интересы общества и государства”? Это может быть все, что угодно Авакову. Поэтому вполне вероятно, что полиция решила продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения. По нашей информации, этот департамент унаследовал функции экономического, но будет покрываться за ширмой “служебной информации”, – комментирует ситуацию председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Ранее “источник” сообщал, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о создании специального общественного совета, который будет рассматривать резонансные дела – такие, как в отношении бывшего нардепа Татьяны Черновол.