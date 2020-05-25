Крупнейшие международные соревнования не будут доиграны из-за коронавируса

Сезон баскетбольной Евролиги и Еврокубка не будет доигран в этом сезоне. Как известно, крупные соревнования прервали из-за пандемии коронавируса.

Об этом 25 мая сообщил обозреватель Эмилиано Чарчия в Twitter.

Он уточнил, что решение было принято на итоговом заседании Евролиги по сезону-2019/2020. При этом руководство турнира пока не делало официальных заявлений.

Ранее Евролигу хотели продлить и даже рассматривали несколько вариантов продолжения соревнований.

24 мая прошла видеоконференция игроков и руководства турнира, в которой приняли участие 36 представителей 18 команд. Большинство спортсменов выступило против возобновления сезона.

Напомним, что чемпионат Украины по футзалу досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.