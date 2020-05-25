Результаты тестов могли искажать: в Днепре разгорелся громкий скандал из-за коронавируса

В связи с подозрением в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус в Днепропетровской области уволили руководителя областного лабораторного центра Александра Штепу.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Днепропетровский облсовет.

“В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на Covid. Как результат работы комиссий – увольнение руководителя лабораторного центра Александра Штепы“, – отмечается в сообщении.

Штепа был уволен в прошлую пятницу, 22 мая.

После его увольнения за выходные (23 и 24 мая) работа по тестированию населения региона восстановилась – было проведено около 1 тысячи тестов, из которых 10 оказались положительными.

Исполняющей обязанности руководителя лабораторного центра Минздрав назначил Инну Похмурко.

По состоянию на понедельник, 25 мая, вопрос с задержкой проведения тестов в области решен.

На данный момент в области лабораторно подтверждено 869 случаев заболевания Covid-19.

Как сообщал “источник”, с 25 мая в Днепре метрополитен не возобновил свою работу, в отличие от подземки в Киеве и Харькове. Это произошло из-за неразберихи с ослаблением карантина.