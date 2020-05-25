Стреляли над головой: всплыли жуткие детали издевательств “копов” над девушкой под Киевом

Двое полицейских Кагарлыкского отдела полиции (Киевская область), которых задержали по подозрению в применении пыток и изнасиловании девушки, одевали своей жертве противогаз и стреляли над головой из пистолета.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГБР, опубликовавшей фото с места задержания подозреваемых.

В избиении и изнасиловании подозревают оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции.

“По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля – надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую”, – уточнили в сообщении.

Пытки и избиение полицейские применили также к задержанному мужчине, который находился в отделении.

“Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа”, – сообщили в пресс-службе ГБР.

Относительно задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как ранее сообщал “источник”, в городе Васильков Киевской области из-за словесного конфликта на остановке общественного транспорта двое полицейских похитили и жестоко избили местного жителя.