Нужно немного потерпеть: синоптик назвала дату потепления в Украине

Во вторник, 26 мая, в Украине ожидается прохладная и дождливая погода, потепление придет не раньше первых чисел июня.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, циклоничнисть над Черным морем и Турцией принесет дожди в большинство областей Украины. Ветер будет с северо-востока и востока, небольшой или умеренный.

“Температура воздуха ближайшей ночью предполагается + 6…+ 12 градусов, а днем + 13…+ 17 градусов, на Закарпатье и местами в южной части + 17… + 20 градусов”, – сообщила Диденко.

В столице синоптик прогнозирует дождь и прохладную погоду: ночью +10 градусов, а днем +14 градусов.

“Со среды и до конца недели в столице все же потеплеет, правда, с небольшими колебаниями. А так, чтобы наконец почувствовать, что человеческое тепло бывает – с 1-2 июня мы доберемся до +20 градусов и даже попробуем их перемахнуть”, – пообещала синоптик.

Как ранее сообщал “источник”, лето в этом году в Украине будет теплым и даже иногда жарким. Но при этом ожидаются и похолодания.