Ольга Сумская рассказала, как ее дочь родила в разгар эпидемии коронавируса

Дочь Ольги Сумской Антонина Паперная родила второго ребенка в апреле, на пике эпидемии коронавируса. Поскольку молодая мама живет в Москве с мужем Владимиром Яглычем, быть рядом с ней Сумская не смогла. Но 53-летняя актриса все время находилась на связи с Тоней, и рассказала в программе “Зірковий шлях”, как мальчик появился на свет.

Фото: instagram.com/tonya_papernaya

“Я бы поехала, я бы помогала, я бы его баловала. Хочется обнять, расцеловать, побыть вместе с семьей. Но пока так, как есть. Над именем пока думают уже месяц, потому что это очень ответственно. Тем более мужчина, мальчик в нашей семье, где тотальный матриархат. У меня в семье это первый мальчик за 3 поколения, – рассказала Ольга. – Я мечтала о сыне, у меня две доченьки, и наконец-то появился внук”.

Напротив роддома, в котором появился на свет сын Антонины Паперной, находилась больница, куда все время подвозили больных коронавирусом. Такое соседство не могло не беспокоить актрису.

“Она видела эти очереди, и это был сплошной ужас, – рассказала Сумская. – Хотя она была в отдельной палате, я очень переживала, чтобы ничего не подхватила во время родов. Но все обошлось. Она очень быстро родила и уже через несколько дней уже попала домой”.

Бабушка Оля видела внука в телефоне и заявила, что он больше похож на Антонину.

“Евочка похожа на папу Владимира, а мальчик – на нее. Я ей только отправила фотографию и сказала: “Смотри, это же твоя копия”. Я услышала его голос, когда он в роддоме закричал, и подумала: “Боже, это ж какой мужской баритон! На весь роддом такой громкий, раскатистый. И я сразу почувствовала, что это творческое дитя”, – сказала она.

Фото: instagram.com/tonya_papernaya