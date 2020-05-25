В Киеве серьезно ослабят карантин с 1 июня: какие заведения откроются

С 1 июня в Киеве планируют начать новый этап ослабления карантина.

Об этом на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Столичные власти планируют открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов.

Возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Также с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ.

Кличко также напомнил, что с 23 мая в Киеве начался второй этап ослабления карантина, в частности, открылись магазины площадью до 1000 квадратных метров. Возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт.

Также сегодня в городе открыли спортивные и детские площадки в парках и скверах и на придомовых территориях.

Как сообщал “источник”, в Украине резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом – за прошедшие сутки зафиксировано только 259 новых случаев.

Напомним, что лидерами по количеству заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, по данным Министерства здравоохранения Украины, стали Черновицкая и Львовская области, а также город Киев.