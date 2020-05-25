Не делайте из можжевельника слона: Кличко интересно ответил на скандал с “пропажей” каштанов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему вместо традиционных для столицы каштанов на Крещатике появились другие растения.

В своем Telegram-канале столичный мэр пообещал, что каштаны вернуться на главную улицу Киева после реконструкции.

“В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерных деревьев не имело смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города”, – поделился планами благоустройства Виталий Кличко и попросил “не делать из можжевельника слона”.

По его словам, из-за высокой загазованности воздуха на Крещатике и смеси, которой посыпают дороги зимой, каштаны здесь слабеют и болеют. Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварной зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов. Всего планируется возвратить на Крещатик 249 каштанов.

“Будем искать выносливые сорта. Каштаны на Крещатике будут!” – пообещал Кличко.

Как ранее сообщал “источник”, на Борщаговском путепроводе вскоре начнется новый этап капитального ремонта, из-за чего мост будет перекрыт.