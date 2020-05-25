Голик: Трасса Станица Луганская – Северодонецк будет отремонтирована в июле

Ремонт трассы от Станицы Луганской до Северодонецке завершится в июле текущего года.

Об этом сообщил координатор проекта “Большое строительство” Юрий Голик.

“Работы по ее ремонту в полном разгаре. Думаю, что такого количества дорожно-строительной техники эта дорога не видела никогда.

Дорога будет закончена в июле. Например, от Новоайдара по направлению к Северодонецку уже готово 18 километров в нижнем слое. Это только один участок из тех, на которых идут работы прямо сейчас”, – сообщил Юрий Голик.