Маша Ефросинина показала, как муж поздравил ее с 41-летием

В день своего рождения Маша Ефросинина поделилась уютными домашними фото, которые сделал ее муж Тимур Хромаев. Смеющаяся телезвезда позировала в пижаме и без макияжа, с огромной связкой шариков и букетом роз.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

“Прелесть возраста в том, что многие вещи, раздражавшие тебя на протяжении жизни, вдруг становятся невинными недоразумениями… Вот мой муж как не умел делать красивые фото, так и не умеет. Неправда ли это таааак мило?” – написала 41-летняя телеведущая, которая на всех снимках изображена с закрытыми глазами.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

К поздравлениям Ефросининой виртуально присоединились ее друзья, коллеги и поклонники. “С днем рождения, Маша! Главное, детей красивых сделал”, – заступился за Тимура Хромаева актер и телеведущий Андрей Бедняков. “С днем рождения, Машенька!” – написала Юлия Санина. “Машунь! С твоим днем!” – добавил Алексей Педан.