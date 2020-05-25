В Северодонецке заработали две трети детских садов

25 мая в Северодонецке в связи с ослаблением карантина начали работу 12 из 18 садов и учебно-воспитательный центр.

Как рассказал Суспільному заместитель Северодонецкого городского головы Алексей Светиков, заработали 76 групп, в которые должны пойти около 800 детей – это треть от общего количества воспитанников.

“Работали с родителями, просили, чтобы те родители, у которых нет крайней необходимости, где мамы не работают, чтобы они сегодня не приводили своих детей. Нужно постепенно вводить садики”, – говорит чиновник.

В ясли-сад №43 “Радуга” по состоянию на 8:00 привели 43 детей, хотя здесь ожидали 90 воспитанников. По словам заведующей учреждения Натальи Наумовой, в саду начинают работу 9 групп.

“Особенности сегодняшнего дня и в целом карантинных мероприятий – это то, что родители заводят детей на территорию на социальном расстоянии, им измеряют температуру специальными бесконтактными градусниками. Родителям, если это нужно, обрабатывают руки, чтобы расписались за то, что привели детей, и так же будет, когда будут забирать детей “, – рассказала заведующая.

В “Радуге” также убрали ковры и мягкие игрушки. Работают без полотенец. Все работники – в масках и перчатках. Через каждые два часа маски будут менять, а четыре – проводить дезинфекцию.