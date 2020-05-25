Масштабная перестрелка в Москве: один из участников оказался известным спортсменом

В масштабной перестрелке в Москве, которая произошла 24 мая, принимал участие известный российский боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев.

Как сообщают российские СМИ, спортсмена задержали в одном из районов Москвы.

По предварительной информации, причиной конфликта между сторонами стали деньги. Всего в разборках приняли участие девять человек. В ходе перестрелки травмы получил один человек.

По факту происшествия в полиции возбуждено уголовное дело по трем статьям: хулиганство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия.

Балиев является представителем полусредней весовой категории. На счету спортсмена две победы в шести проведенных боях.

Как ранее сообщал “источник”, в Киеве 13 мая на улице Мостицкой возле храма произошла стрельба, во время которой ранения получил один человек.