В каких областях Украины больше всего смертей от коронавируса: свежие данные

В Министерстве здравоохранения рассказали, в каких областях Украины больше всего смертей от коронавируса.

Об этом Минздрав сообщил в Telegram.

По состоянию на утро 25 мая количество лабораторно подтвержденных смертей, вызванных Covid-19, по областям Украины составило:

– Черновицкая область – 127 (+2 подтвержденных случая за сутки);

– Ивано-Франковская – 74;

– город Киев – 60 (+1);

– Харьковская – 38;

– Львовская – 36 (+1);

– Ровенская – 31;

– Киевская – 30;

– Закарпатская – 27 (+1);

– Тернопольская – 24;

– Волынская – 23 (+1);

– Кировоградская – 23;

– Днепропетровская – 17;

– Черкасская – 16;

– Винницкая – 15;

– Одесская – 14;

– Житомирская – 13;

– Запорожская – 12;

– Полтавская – 11;

– Хмельницкая – 9;

– Николаевская – 7;

– Черниговская – 6;

– Донецкая – 4;

– Сумская – 4;

– Херсонская – 2;

– Луганская – 0.

Всего от коронавируса в Украине умерли 623 человека (+6 человек за сутки).

Как сообщал “источник”, ранее Минздрав сообщил о том, что лидерами по количеству заболевших коронавирусом за прошедшие сутки стали Черновицкая и Львовская области, а также город Киев.