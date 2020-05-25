В каких областях Украины больше всего смертей от коронавируса: свежие данные

В Министерстве здравоохранения рассказали, в каких областях Украины больше всего смертей от коронавируса.
Об этом Минздрав сообщил в Telegram.
По состоянию на утро 25 мая количество лабораторно подтвержденных смертей, вызванных Covid-19, по областям Украины составило:
– Черновицкая область – 127 (+2 подтвержденных случая за сутки);
– Ивано-Франковская – 74;
– город Киев – 60 (+1);
– Харьковская – 38;
– Львовская – 36 (+1);
– Ровенская – 31;
– Киевская – 30;
– Закарпатская – 27 (+1);
– Тернопольская – 24;
– Волынская – 23 (+1);
– Кировоградская – 23;
– Днепропетровская – 17;
– Черкасская – 16;
– Винницкая – 15;
– Одесская – 14;
– Житомирская – 13;
– Запорожская – 12;
– Полтавская – 11;
– Хмельницкая – 9;
– Николаевская – 7;
– Черниговская – 6;
– Донецкая – 4;
– Сумская – 4;
– Херсонская – 2;
– Луганская – 0.
Всего от коронавируса в Украине умерли 623 человека (+6 человек за сутки).
Как сообщал “источник”, ранее Минздрав сообщил о том, что лидерами по количеству заболевших коронавирусом за прошедшие сутки стали Черновицкая и Львовская области, а также город Киев.