Коронавирус в Киеве пошел на спад: статистика на 25 мая

За прошедшие сутки, 24 мая, в Киеве еще у 29 человек подтвердили коронавирус, среди них – трое медиков.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер 1 человек, всего за период пандемии – 60 летальных случаев.

По состоянию на утро 25 мая, в столице уже 2652 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет;

11 мужчин от 37 до 75 лет;

2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет.

За сутки в больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего коронавирус победили 360 жителей столицы, а за последние сутки два человека.

Как сообщал “источник”, в Украине резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом – за прошедшие сутки зафиксировано только 259 новых случаев.

Напомним, что лидерами по количеству заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, по данным Министерства здравоохранения Украины, стали Черновицкая и Львовская области, а также город Киев.