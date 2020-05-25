Коронавирус в Киеве пошел на спад: статистика на 25 мая

За прошедшие сутки, 24 мая, в Киеве еще у 29 человек подтвердили коронавирус, среди них – трое медиков.
Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер 1 человек, всего за период пандемии – 60 летальных случаев.
По состоянию на утро 25 мая, в столице уже 2652 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Заболели:
- 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет;
- 11 мужчин от 37 до 75 лет;
- 2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет.
За сутки в больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Всего коронавирус победили 360 жителей столицы, а за последние сутки два человека.
Как сообщал “источник”, в Украине резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом – за прошедшие сутки зафиксировано только 259 новых случаев.
Напомним, что лидерами по количеству заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, по данным Министерства здравоохранения Украины, стали Черновицкая и Львовская области, а также город Киев.